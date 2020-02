"Wir sind optimistisch": Wirtschaftsminister Altmaier zum Bau von Tesla-Werk nach Rodungsstopp

Nach nur zwei Tagen stoppte ein Gericht die Rodungsarbeiten für das Tesla-Werk in Grünheide.

Am Samstag entschied das zuständige Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, dass die laufenden Rodungsarbeiten auf dem Gelände für die geplante Tesla-Fabrik im brandenburgischen Grünheide vorläufig gestoppt werden müssen.

Noch am Vorabend hatte das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) einen Stopp der Arbeiten abgelehnt. Umweltschützer hatten bei dem Gericht Eilanträge gegen die Baumfällarbeiten eingereicht.

Die Rodungen hatten Donnerstagabend begonnen. Eine Waldfläche von 90 Hektar muss noch vor Beginn der Vegetationsperiode Anfang März gefällt werden, um mit dem Bau der sogenannten Gigafactory des US-amerikanischen Autobauers planmäßig beginnen zu können.

RT Deutsch fragte Wirtschaftsminister Peter Altmaier am Rande einer Konferenz der Industrie- und Handelskammer am Dienstag in Berlin zum Stopp der Rodungen und ob ein direktes Eingreifen des Ministers erforderlich ist, um die Bauarbeiten für das Tesla-Werk voranzubringen.