Wirtschaftswissenschaftler Ha-Joon Chang: "Die Natur wird privatisiert" (Video)

In der neuen Folge seiner RT-Sendung "Im Gespräch mit Correa" hat der frühere Präsident Ecuadors mit dem weltweit anerkannten Wirtschaftswissenschafter und Professor der University of Cambridge Ha-Joon Chang gesprochen.

Im Mittelpunkt der Diskussion stand die Rolle der Industrialisierung bei der Entwicklung und dem Wohlstand. Der aus Südkorea stammende Experte zeigte sich im Interview sicher, dass es keinen nachhaltigen Wohlstand ohne eine Industrialisierung geben könne, da der auf Rohstoffen basierte Reichtum sehr flüchtig sei. Um eventuelle Umweltschäden durch die Industrialisierung der Entwicklungsländer zu minimieren, sollten die reichen Länder Ha-Joon Chang zufolge den ärmeren Staaten grüne Technologien zur Verfügung stellen:

Letztendlich sind diese Länder für die bereits in die Atmosphäre ausgestoßenen Treibhausgase verantwortlich. Sie stoßen diese Gase seit den letzten 250 Jahren aus, weswegen wir jetzt eine Klimakrise haben. Dabei hebt die Produktionssteigerung in diesen Ländern nicht obligatorisch den Wohlstand der Bürger. Viele Studien belegen, dass es in den reichen Ländern mit einem Pro-Kopf-Einkommen von ungefähr 20.000 Dollar gar keine Korrelation zwischen dem materiellen Einkommen und dem Glück der Bürger gibt.