Huawei bestreitet Gerüchte über Milliardenzuschüsse von chinesischer Regierung

Der chinesische Telekommunikationsriese Huawei hat die vom Wall Street Journal (WSJ) veröffentlichten Behauptungen zurückgewiesen, das Unternehmen erhalte eine Sonderbehandlung und riesige Subventionen aus Peking.

Der Telekommunikationsausrüster erklärte, dass seine Beziehung zur chinesischen Regierung "nicht anders" sei als die jedes anderen privaten Unternehmens, das im Land tätig ist.

Die Erklärung erfolgte als Antwort auf einen Bericht des WSJ, in dem behauptet wurde, dass die chinesische Regierung Huaweis globalen Aufstieg mit bis zu 75 Milliarden US-Dollar an Zuschüssen, Krediten, Steuervergünstigungen und anderer finanzieller Unterstützung gefördert habe. Der Vizepräsident der Unternehmenskommunikation von Huawei Karl Song erklärte:

Wie andere in China tätige Technologieunternehmen, einschließlich solcher aus dem Ausland, erhält Huawei eine gewisse politische Unterstützung von der chinesischen Regierung. Aber wir haben nie eine zusätzliche oder besondere Behandlung erhalten.

Song erläuterte, dass das Betriebskapital des Unternehmens hauptsächlich aus der eigenen Geschäftstätigkeit, die 90 Prozent des Betriebskapitals ausmache, und der Fremdfinanzierung und nicht aus staatlichen Subventionen stammt. Er fügte hinzu:

Nach Angaben des WSJ waren die Subventionen von Huawei zwischen den Jahren 2013 und 2018 17-mal so hoch wie vergleichbare Subventionen, die das finnische Unternehmen Nokia vermeldete, der zweitgrößte Telekommunikationsausrüster der Welt. Die Schätzungen des WSJ basierten auf öffentlichen Aufzeichnungen, einschließlich Unternehmenserklärungen und Grundbuchunterlagen, einer Methodik, die – wie die Zeitung erklärte – von Subventionsanalysten überprüft wurde.

Song teilte in seiner Erklärung mit:

In den letzten zehn Jahren hat Huawei insgesamt weniger als 0,3 Prozent seiner Gesamteinnahmen an Subventionen für Forschung und Entwicklung von Regierungen innerhalb und außerhalb Chinas erhalten. Im Jahr 2018 erhielten wir nur einen Betrag in Höhe von 0,2 Prozent unseres Jahresumsatzes.