Russland und Katar vertiefen Zusammenarbeit zur Förderung von Investitionen und Handel

Russland und Katar haben ein Abkommen zur Förderung von Investitionen und Handel in den Märkten der beiden Länder unterzeichnet. Dies soll durch eine gemeinsame Arbeitsgruppe zur Koordination von Investitionsaktivitäten und Geschäftsprojekten erreicht werden.

Die russische Roscongress Foundation und die Qatar Investment Promotion Agency haben während des Doha-Forums ein Dokument verfasst, das eine gemeinsame Arbeitsgruppe zur Koordination von Investitionsaktivitäten und Geschäftsprojekten vorsieht.

Die Vereinbarung wurde zum Ende des Forums im Rahmen einer Podiumssitzung mit dem Titel "Entwicklung des High-Tech-Sektors in Russland: Perspektiven für Venture-Investitionen" unterzeichnet.

Ziel dieses neuen Gremiums ist es, aussichtsreiche Investitionsprojekte in beiden Ländern zu identifizieren und Informationen darüber auszutauschen, so der Geschäftsführer der Roscongress Foundation Alexander Stuglew. Es gehe darum, den Zugang zu den russischen und katarischen Märkten für Unternehmen aus beiden Ländern zu erleichtern sowie Initiativen in verschiedenen Bereichen, unter anderem im Banken- und Versicherungswesen, in der Infrastruktur und im Energiebereich zu unterstützen und zu fördern. Stuglew erklärte:

Wir hoffen, dass unsere gemeinsame Arbeit es uns ermöglicht, eine ganze Reihe von Projekten zu verwirklichen und das Wachstum des Handels und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit sowie der gegenseitigen Investitionen zwischen unseren Ländern zu erleichtern.

In der Zwischenzeit hofft Doha, dass dieser wichtige Schritt beiden Seiten helfen könnte, gegenseitig vorteilhafte Investitionsprojekte umzusetzen und die Attraktivität Katars für ausländische Direktinvestitionen weiter auszubauen.

