Mexiko macht seinen größten Ölfund seit mehr als drei Jahrzehnten

Die staatliche Ölgesellschaft Mexikos Pemex hat verkündet, dass ihr der größte Ölfund seit mehr als dreißig Jahren gelungen ist. Nach Angaben des Geschäftsführers des Unternehmens könnten die Ölreserven der Lagestätte rund 500 Millionen Barrel Öl ausmachen.

Das Vorkommen am Standort Quesqui im Staat Tabasco an der Golfküste wurde vor einigen Monaten entdeckt, wobei die erste Bohrung, die heute 4.500 Barrel pro Tag produziert, im Juni durchgeführt wurde. Nachdem das Unternehmen jedoch das Potenzial des Feldes untersuchte, gab es bekannt, dass die Lagerstätte eine der wichtigsten Entdeckungen seit 30 Jahren ist. Pemex-Chef Octavio Romero Oropeza teilte in einer Erklärung am Freitag mit:

Mit der Analyse der Informationen, die von diesem Bohrloch und seismischen Daten in der Region stammen, können wir heute die Existenz einer riesigen Lagerstätte bestätigen, die 500 Millionen Barrel Rohöl in einer 3P-Reserve entspricht.

Die so genannte 3P-Reserve verweist auf Vorkommen, die als erwiesen, wahrscheinlich und möglich angesehen (engl.: proven, probable, possible) werden.

Der Pemex-Chef enthüllte auch Entwicklungspläne für das 34 Quadratkilometer große Feld. Bis zu elf Bohrungen sollen am Standort durchgeführt werden, um im nächsten Jahr eine Tagesproduktion von 69.000 Barrel Öl und 300 Millionen Kubikfuß Gas zu erreichen. Bis ins Jahr 2021 soll die Produktion 110.000 Barrel Öl und 410 Millionen Kubikfuß Erdgas pro Tag erreichen.

