Handelskrieg zwischen EU und USA: Der Kampf ums wirtschaftliche Überleben (Video)

Der Handelsstreit zwischen Brüssel und Washington spitzt sich weiter zu. Während US-Präsident Donald Trump mit neuen Zöllen auf EU-Produkte droht, bereiten sich die europäischen Hersteller auf einen Kampf um ihr wirtschaftliches Überleben vor.

Neue Importsanktionen sollen am Freitag in Kraft treten. RT berichtet aus einem Weinbaugebiet in Frankreich, das sich bald an der Front des Zollkrieges wiederfinden könnte.