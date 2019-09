BRICS-Länder machen bald mehr als Hälfte der Weltwirtschaft aus

Die BRICS-Staaten könnten in einem Jahrzehnt mehr als die Hälfte der Weltwirtschaft generieren. Darauf wies der russische Finanzminister auf einer BRICS-Konferenz in Moskau hin. Heute macht die Staatengruppe bereits ein Drittel der Weltwirtschaft aus.

Die Volkswirtschaften der BRICS-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika werden in etwa einem Jahrzehnt um rund 20 Prozent wachsen. Das kündigte der russische Finanzminister Anton Siluanow an. Auf der BRICS International Competition Conference in Moskau erklärte er am Mittwoch:

Die Wirtschaft der BRICS-Länder macht heute ein Drittel der Weltwirtschaft aus. Nach unseren konservativen Schätzungen werden unsere Volkswirtschaften bis 2030 mehr als die Hälfte der gesamten Weltwirtschaft ausmachen.

Die Mitglieder des Staatenbundes würden weiterhin an der Beseitigung von zwischenstaatlichen Handelshemmnissen arbeiten und könnten als ein Beispiel für andere Länder angesehen werden, fügte der Minister hinzu.

BRIC wurde im Jahr 2006 von Brasilien, Russland, Indien und China gegründet, bevor Südafrika im Jahr 2010 dem Block beitrat und das Akronym um den Buchstaben "S" ergänzte. Bis 2018 betrug das nominale BIP dieser fünf Schwellenländer zusammen 18,6 Billionen US-Dollar.

Im Einklang mit den Bemühungen zur Ankurbelung des Handels arbeiten die Mitglieder an der Integration ihrer Zahlungssysteme, der Erhöhung der Zahlungen in Landeswährungen und der Einrichtung eines unabhängigen Kanals für den Informationsaustausch. Zuvor wurde bereits berichtet, dass die BRICS-Staaten bereit sind, ein neues gemeinsames Zahlungssystem namens BRICS Pay zu schaffen, das den bestehenden Diensten von Apple Pay und Samsung Pay ähnlich sein wird.

Während eines Treffens der Staats- und Regierungschefs der BRICS-Staaten im Vorfeld des G20-Gipfels betonte der russische Präsident Wladimir Putin:

Die Zusammenarbeit bei der Entwicklung der Verwendung unserer nationalen Währungen in internationalen Zahlungsausgleich scheint sehr vielversprechend.

