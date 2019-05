GIZ nimmt wegen Schulden keine neuen Entwicklungsprojekte in Saudi-Arabien an

Quelle: Reuters (Symbolbild)

Wegen offener Rechnungen in Millionenhöhe nimmt die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) keine neuen Aufträge in Saudi-Arabien an. Die GIZ kümmert sich u.a. um die berufliche Weiterbildung im Königreich. Die Kooperation wird scharf kritisiert.