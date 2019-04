Russischer Außenminister Lawrow: US-Wirtschaft nicht in der Lage, ehrlich zu konkurrieren

Quelle: Reuters Russlands Außenminister auf dem Internationalen Arktis Forum in Sankt Petersburg (9. April 2019)

Die US-Wirtschaft ist nicht mehr in der Lage, ehrlich zu konkurrieren, so dass Washington auf unfaire Maßnahmen zurückgreifen muss. Das erklärte der russische Außenminister Sergei Lawrow am Freitag, wie die Nachrichtenagentur TASS berichtet.