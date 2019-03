Chinas geschwächtes Wirtschaftswachstum verdunkelt Wirtschaft Australiens

Quelle: Reuters

Trotz der Wachstumsverlangsamung in der Wirtschaft Chinas in den letzten Jahren übertraf der Anstieg des chinesischen Bruttoinlandsproduktes im vergangenen Jahr den Wert der Gesamtproduktion Australiens. Das besagen Zahlen des Chinese National Bureau of Statistics.