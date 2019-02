Kanadas wichtigste Pipeline unter Beschuss von Umweltschützern

Polizei und private Sicherheitsdienstleister haben sich im Stillen darauf vorbereitet, Proteste gegen eine wichtige Ölpipeline im Mittleren Westen der USA abzuwehren, um ein weiteres "Standing Rock" zu vermeiden.

Laut The Intercept plant die Polizei von Minnesota bereits seit 18 Monaten für den Fall, dass Demonstranten versuchen, den Bau der Pipeline der Linie 3 zu blockieren. Polizei und private Sicherheitsdienste haben potenzielle Demonstranten verfolgt und identifiziert. Sie haben sich auch mit der Strafverfolgung in North Dakota beraten, die die Standing Rock Proteste zerschlagen hat. Es ist nicht klar, warum die Strafverfolgungsbehörden auf der Seite der Industrie stehen oder warum sie Umwelt- und indigene Gruppen überwachen, aber sie befürchten eindeutig eine Wiederholung der Dakota Access-Proteste, die 2016 internationale Aufmerksamkeit erregten.

Der Austausch der Linie 3 hat zumindest bisher nicht annähernd so viel Aufmerksamkeit erregt wie die Dakota Access Pipeline, Keystone XL oder die Trans Mountain Expansion. Der Austausch der Linie 3 ist jedoch für Enbridge, den Eigentümer, und für die kanadische Ölsandindustrie insgesamt absolut unerlässlich.

Die Pipeline führt durch das Land der Ojibwe in Minnesota. Die Opposition war stark, aber bisher auf die Ojibwe und lokale Umweltgruppen beschränkt. Die Angelegenheit könnte sich jedoch noch zu einem weiteren "Standing Rock" ausweiten. Private Sicherheitsdienstleister selbst haben "Line 3 als den nächsten wahrscheinlichen Krisenherd der Opposition gegen ein US-Pipeline-Projekt herausgehoben", berichtet The Intercept.

Aus gutem Grund. Die Linie 3 würde nicht nur eine Bedrohung für die indigenen Stämme in Minnesota darstellen, sondern ist gleichzeitig auch für die kanadische Ölindustrie ein kritisches Projekt. Alberta und die kanadische Ölindustrie kämpfen seit Jahren darum, ein einziges großes Pipeline-Projekt zu verwirklichen.

Die Keystone XL-Pipeline von TransCanada befindet sich seit mehr als einem Jahrzehnt in der Schwebe. Die Pipeline des Unternehmens, die über einen Großteil Nordamerikas von Alberta bis zur kanadischen Ostküste verlaufen wäre, wurde vor zwei Jahren abgebrochen.

Die Trans Mountain (Pipeline) Expansion sollte das Projekt mit den größten Aussichten auf Fertigstellung sein, zumal es sich um eine Zwillingsleitung entlang einer bestehenden Pipeline und nicht um ein Freilandprojekt handelte. Dieses Projekt stieß letztes Jahr jedoch auf eine Mauer aus Protest, als Kinder Morgan damit drohte, es zu verschieben, nur um die kanadische Regierung zu veranlassen, das Unternehmen durch eine wesentliche Verstaatlichung des Projekts zu retten. Bislang ist das Schicksal der Pipeline noch unklar.

Das verleiht der Linie 3 eine unglaubliche Bedeutung als verbleibende Rettung für Kanadas Ölsande. Aufgrund der Pipelineengpässe erlitt der Western Canada Select (WCS), ein Öl-Vergleichsindex, der Schweröl aus Kanada verfolgt, enorme Preisnachlässe. Ende letzten Jahres handelte der WCS vorübergehend mit einem Rabatt von mehr als 40 US-Dollar pro Barrel für WTI, was bedeutete, dass WCS nur noch für 15 US-Dollar pro Barrel gehandelt wurde.

Da die Pipelines maximal ausgelastet waren und die WCS-Preise nachgaben, griff die Provinzregierung in Alberta auf notwendige Produktionskürzungen zurück. Vor wenigen Tagen hat Alberta diese Kürzungen teilweise aufgehoben, nachdem sich die WCS-Preise erholt hatten. Ein Anstieg der Rohöltransporte auf der Schiene hat dazu beigetragen - die Bahntransporte stiegen im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 88 Prozent an, berichtet das Wall Street Journal. Die Krise in Venezuela und die Bemühungen der US-Regierung um einen Regimewechsel haben auch in Kanada zu hohen Rohölpreisen geführt.

Bahntransport ist jedoch kostspielig und stellt letztendlich nur eine Teil- bzw. Übergangslösung dar. Alberta braucht eine neue Pipeline, wenn die Ölindustrie der Provinz wachsen soll.

Das Austauschprojekt für die Linie 3 umfasst eine Überholung einer veralteten bestehenden Linie im Wert von rund 8 Milliarden Kanadischen Dollar (5,3 Milliarden Euro). Der Austausch der mehr als 1.000 Meilen langen Pipeline würde die Kapazität auf 760.000 Barrel pro Tag mehr als verdoppeln. Daher ist es schwer zu übersehen, wie wichtig das Projekt für die kanadische Ölindustrie ist. Da Energy East bereits tot ist, Trans Mountain Expansion künstlich erhalten wird und Keystone XL noch in der Schwebe ist, bedeutet die Pipeline Linie 3 die einzige signifikante Erhöhung der Kapazität zumindest für die nächsten Jahre.

Da ein Großteil der Bauarbeiten bereits abgeschlossen ist, wird erwartet, dass der Nachfolger - einschließlich des Bauabschnitts durch Minnesota - noch in diesem Jahr abgeschlossen sein wird. Es ist kein Wunder, dass die Industrie und anscheinend auch ihre Verbündeten bei der US-Polizei verzweifelt versuchen, Verzögerungen zu vermeiden, die durch einen plötzlichen Ausbruch von Protesten entstehen könnten.