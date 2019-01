EU drosselt bis 2021 Stahlimporte, um US-Handelspolitik entgegenzuwirken

Quelle: Reuters Stahlwalzen im Werk der Salzgitter AG

Brüssel will die Menge der Stahlimporte in die Europäische Union senken, um der Zollpolitik des US-Präsidenten entgegen zu wirken. Die Beschränkungen sollen im Februar in Kraft treten und die im letzten Sommer vorläufig eingeführten Schutzmaßnahmen ersetzen.