Russische Unternehmen erhalten grünes Licht für Goldförderung in Venezuela

Der russische Botschafter in Venezuela hat mitgeteilt, dass venezolanische Behörden russische Unternehmen dazu eingeladen hätten, sich an der Goldförderung im Land zu beteiligen. Er erklärte:

Was die Beteiligung Russlands an Goldminen- oder anderen Bergbauprojekten betrifft, so hat Venezuela eine breite Palette interessanter Vorschläge gemacht, die derzeit von interessierten russischen Firmen geprüft werden.