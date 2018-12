Studie: Ausländische Firmen kaufen Deutschland auf - und nein, es sind nicht die Chinesen...

Quelle: Reuters © Damir Sagolj Im Februar 2018 war die Aufregung in Stuttgart und Berlin groß. Bei Daimler war quasi über Nacht ein Konkurrent aus China eingestiegen. Der chinesische Autokonzern Geely kaufte einen Anteil von 9,69 Prozent und wurde damit auf einen Schlag größter Anteilseigner des Dax-Konzerns.

Der Einstieg des chinesischen Autobauers Geely bei Daimler hat in diesem Jahr für Aufregung in Deutschland gesorgt. -Doch Chinas Interesse am deutschen Markt lässt merklich nach. Begehrt sind deutsche Firmen aber vor allem bei Investoren aus den USA und Großbritannien.