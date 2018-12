Konjunktursorgen lösen Ausverkauf an US-Börsen aus

Quelle: www.globallookpress.com © imago stock&people/Richard B. Levine Das Gebäude der New Yorker Börse

An der Wall Street hat am Dienstag Ausverkaufsstimmung geherrscht. Konjunktursorgen und Zweifel an den jüngsten Handelsdeals mit China zogen die wichtigsten Aktienindizes bis zu knapp 4 Prozent ins Minus. Insbesondere Technologieaktien waren betroffen.