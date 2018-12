Florian Homm spricht Klartext: USA als Verlierer im Handelskrieg

Quelle: RT

Was hat G20 in Buenos Aires gebracht? Wie sind sich Donald Trump und Chinas Präsident vor Ort begegnet? Unser Wirtschaftsexperte Florian Homm hat sich das Ganze mal genauer angesehen und sieht China jetzt mit deutlich gestärkter Position in Sachen Handelskrieg.