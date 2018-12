Putin: Der US-chinesische Handelskrieg bietet Russland große Chancen

Quelle: AFP

Der eskalierende Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und China öffnet russischen Produzenten die Tür zum Eintritt in den chinesischen Markt, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch auf dem globalen Investitionsforum in Moskau.