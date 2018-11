Studie: Marktmacht von "Superstar"-Firmen beschränkt Wettbewerb und Lohnzuwachs

Die Studie von Bertelsmann zur Marktmacht von "Superstar"-Unternehmen in Deutschland nennt zwar keine Namen. Doch Mega-Konzerne wie Amazon, Apple und Google können als Prototypen für solche "Superstar"-Unternehmen in Zeiten umfassender Digitalisierung der Arbeitswelt gelten.

"Superstar"-Firmen wie Amazon, Apple oder Google führen in ihren Branchen. Sie sind hochproduktiv und steigern so ihre Marktmacht. Doch was bedeuten zunehmende Unternehmenskonzentrationen für die Löhne von Arbeitnehmern und die Verteilung von Wachstum und Wohlstand?

Einige wenige hochproduktive Unternehmen, Ketten und Konzerne geben einer Studie zufolge in einzelnen Branchen immer stärker den Ton an – und das bremst die Lohnzuwächse. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Montag veröffentlichte Untersuchung von Prognos im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Beschäftigten der Dienstleistungsbranchen in Deutschland seien zwischen 2008 und 2016 potenzielle Lohnzuwächse von insgesamt rund elf Milliarden Euro durch eine wachsende Unternehmenskonzentration entgangen.

Treiber dieser Entwicklung sei die Arbeitsweise sogenannter Superstar-Firmen in digitalisierten Märkten, die aber auch zu "Superkraken" werden könnten, sagte Studien-Mitautor Dominic Ponattu von der Bertelsmann Stiftung der Deutschen Presse-Agentur. Was für Unternehmen sind das? Eine genaue Definition gibt es nicht, der Begriff kommt aus den USA. Die Studie versteht darunter Ponattu zufolge die jeweils vier stärksten Player einer Branche. Merkmale: "Sie stellen ihre Produkte und Dienstleistungen oft besonders effizient her – dank digitaler Technologie mit vergleichsweise wenig Mitarbeitern."

Wo trifft man diese Firmen an? Der Stiftung zufolge hierzulande vor allem in der Dienstleistungsbranche, es sind Logistik-Konzerne, Großhändler, Digitalfirmen, private Krankenhausgruppen oder auch große Discounter, Kaffeehaus- oder Gastronomieketten. Firmennamen will man in Gütersloh nicht nennen. Stattdessen ein konkretes Beispiel: "Der Kunde bestellt sich ein Essen an der Theke, bekommt ein elektrisches Gerät und holt sich dann bei Vibrationsalarm sein Essen selber ab. Das spart die Kellner." Der Faktor Arbeit verliere an Bedeutung.

"Wenn Superstar-Firmen weite Teile einer Branche dominieren, wächst die Unternehmenskonzentration", erläutert die Untersuchung. Die in der Studie festgestellte Marktmacht habe aber nichts mit Kartellbildung und nichts mit unfairen Wettbewerbsvorteilen zu tun, stellte Ponattu klar. Diese Firmen hätten sich ihre Stellung mit Effizienz und Qualität erarbeitet. Sie zahlen oft höhere Löhne als ihre Konkurrenz. "Doch die Lohnzuwächse halten nicht Schritt mit ihrem enormen Produktionswachstum", bilanzieren die Autoren von Stiftung und Prognos.

Zudem setze das "normale" Betriebe unter Druck und es drohe eine "Einkommensungleichheit", wenn Arbeitnehmer derselben Branche deutlich unterschiedlich verdienten, meinte Ponattu. Gesamtwirtschaftlich gesehen sollten Zuwächse für die Arbeitnehmer Schritt halten mit den steigenden Gewinnen der Firmen, "wenn der ökonomische Kuchen insgesamt größer wird".

"Superstar-Firmen" machen nach Angaben des Wirtschaftsexperten knapp ein Prozent aller Unternehmen in Deutschland aus. Je nach Branche seien dort fünf bis 15 Prozent aller Beschäftigten tätig. Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Aart de Geus, betonte laut Mitteilung: "Wir brauchen Pioniere und Vordenker für unsere Zukunft. Doch wir müssen gleichzeitig sicherstellen, dass die ganze Gesellschaft profitiert, nicht nur eine Minderheit."

Die Studie zeigt aber auch, dass die Entwicklung je nach Branche ganz unterschiedlich ausfällt – und es bei Weitem nicht nur Schatten gibt. Bei den Finanzdienstleistern und Energieversorgern habe die Unternehmenskonzentration zwischen 2008 und 2016 abgenommen, es sei zu Lohnzuwächsen gekommen. In der Industrie – Maschinenbau oder Elektroindustrie – zeigten sich keine steigende Marktmacht Einzelner und auch keine negative Folgen für die Lohnentwicklung.

Das könne sich aber noch ändern, sagte Ponattu mit Blick auf die Industrie. Die Digitalisierung wirke wie ein Beschleuniger dieses Trends. "Und in der Industrie steht der große Schwung bei der Digitalisierung noch bevor." Es gebe die Befürchtung, dass "Superstar-Firmen" aufgrund ihrer Finanzstärke kleine innovative Unternehmen aufkaufen oder verdrängen könnten.

Eine Verdi-Sprecherin sagte, Daten der Dienstleistungsgewerkschaft deuteten in dieselbe Richtung. Es gebe allerdings viele andere Gründe, warum die Lohnquote in Deutschland von 2002 bis 2017 deutlich gesunken sei. Dazu gehörten neben Digitalisierung und Globalisierung eine "dramatische Tarifflucht" vieler Unternehmen. Anfang dieses Jahrtausends arbeiteten laut Verdi 76 Prozent der Beschäftigten in Westdeutschland und 63 Prozent im Osten in tarifgebundenen Betrieben. 2017 waren es nur noch 57 Prozent (West) und 44 Prozent (Ost).

"Unternehmenskonzentration und Ungleichheit: eine gefährliche Kombination"

Die Studie benennt zwar ausdrücklich die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gefahren von Unternehmenskonzentration und Ungleichheit, beschränkt hierbei allerdings ihren Blick auf Deutschland. "Effizienz" betrachten die Autoren lediglich im technischen Sinne, bei der Arbeitsplätze tatsächlich wegrationalisiert werden bzw. durch Innovationen von vornherein entfallen, nicht jedoch hinsichtlich einer effizienten Durch-Rationalisierung weiterhin bestehender Arbeitsplätze mit entsprechend schlechten Arbeitsbedingungen und Entlohnungen.

Sind für diese Formen besonderer "Effizienz" und "Hochproduktivität" infolge zunehmender Rationalisierung bzw. Verdichtung der Arbeit speziell "Superstar"-Firmen wie Amazon und Walmart auf ihren jeweiligen nationalen Märkten bekannt, so gilt dies umso mehr für die Wertschöpfung bei grenzüberschreitenden Produktionsketten wie etwa im Falle von Apple. In diesen Fällen sind solche Effizienz- und Produktivitätsgewinne durch vergleichsweise niedrige Entlohnung bei hoher Arbeitsbelastung noch größer.

Zunehmende Konzentration und Finanzstärke von Unternehmen werden von einigen Experten auch jenseits klassischer Kartellbildung als kritisch betrachtet. Denn mittlerweile sind global agierende Banken und neue Finanzakteure wie BlackRock und Co. maßgeblich an solchen Konzernen beteiligt, die eigentlich innerhalb ihrer jeweiligen Branchen miteinander konkurrieren. Unter der Oberfläche verschiedener und konkurrierender Konzerne zeichne sich damit gleichwohl eine Monopolisierung ab. Zu diesem Ergebnis kam eine bereits 2011 erschienene Studie der ETH Zürich (The Network of Global Corporate Control), welche die Machtkonzentration von Konzernen weltweit untersuchte und entsprechend international für Aufsehen sorgte.

Die Bertelsmann-Studie streift diese Entwicklung lediglich am Rande und nur unter dem Aspekt "moderner Vermögenspolitik" zur "Vermögensförderung", mit dem Ziel einer stärkeren Beteiligung der Beschäftigten an den steigenden Gewinnen der Unternehmen als Kompensation für die sinkende Lohnquote. Auch "Steueroptimierungsmechanismen" im Zusammenhang mit hoher Effizienz und Produktivität solcher "Superstar"-Unternehmen sind kein Aspekt der vorliegenden Untersuchung. Bertelsmann, der Mutterkonzern der gleichnamigen Stiftung, zählt selbst zu den weltweit führenden Medienunternehmen mit weiteren Aktivitäten in der Dienstleistungbranche sowie im Bildungsbereich – und kann seinerseits als ein "Superstar"-Unternehmen gelten.

(RT Deutsch / dpa)