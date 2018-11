Französische Bank bezahlt hohe Geldstrafen an US-Behörden für Geschäfte in Kuba und im Iran

Quelle: Reuters

Die französische Bank Societe Generale muss Strafzahlungen in Milliardenhöhe an die US-Behörden zahlen, weil sie gegen US-Sanktionen und US-Embargos verstoßen habe. Sie soll Geld an ihre Partner in Staaten wie Kuba und Iran überwiesen haben.