ASEAN-Gipfel: Russland und Singapur unterzeichnen Investitionsgeschäfte im Wert von 1 Milliarde USD

Der russische Staatsfonds hat mit Unternehmen aus Singapur Verträge über Investitionsprojekte in Russland im Gesamtwert von mehr als einer Milliarde US-Dollar unterzeichnet. Die Verträge wurden auf dem Russland-ASEAN-Gipfel in Singapur besiegelt.

Singapur investiert in gemeinsame Projekte mit Russland. Auf dem Gipfeltreffen des Verbandes der Südostasiatischen Nationen (ASEAN), der diese Woche in dem kleinen aber wirtschaftsstarken Land stattfand, wurden Verträge über Investitionsprojekte in Russland mit einem Gesamtwert von mehr als einer Milliarde US-Dollar unterzeichnet. Der Leiter des Russian Direct Investment Fund (RDIF), Kirill Dmitriew, erklärte dazu:

Die russisch-singapurische Investitionszusammenarbeit entwickelt sich aktiv, einschließlich der Beziehungen Russlands zu den wichtigsten asiatischen Volkswirtschaften.

Laut Dmitriew beinhalten die Vereinbarungen Investitionen in Chemieprojekte im russischen Tatarstan. Im Moment machen die Investitionen Singapurs in russische Unternehmen mehr als 17 Milliarden US-Dollar aus, so der Beamte.

Singapur hat Russland vor kurzem als Schlüsselland für Investitionspotenziale anerkannt und sowohl die singapurischen Staatsfonds als auch den privaten Sektor aktiv ermutigt, dort zu investieren.

Der russische Präsident Wladimir Putin stattete Singapur erstmals einen Besuch ab und nahm am Mittwoch am Gipfeltreffen zwischen Russland und dem ASEAN teil. Er wies darauf hin, dass sich die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Russland und dem ASEAN "ständig weiterentwickeln" und der Handel im vergangenen Jahr um 35 Prozent auf 18,3 Milliarden US-Dollar anstieg. Die gemeinsam kumulierten Investitionen beliefen sich auf über 25 Milliarden US-Dollar.

Der erste Gipfel zwischen Russland und den Staaten des ASEAN fand 2005 in Kuala Lumpur statt. Derzeit umfasst der ASEAN zehn südostasiatische Länder: das Sultanat Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam. Russland wurde im Juli 1996 zum Dialogpartner.