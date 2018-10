Analysten: Erdöl-Preis könnte 100 US-Dollar erreichen, da Irans Exporte schrumpfen

Der Erdölpreis könnte laut Analysten-Aussagen bald die 100 US-Dollar-Marke erreichen, da die iranischen Ölexporte schrumpfen und Venezuelas Wirtschaft vor dem Zusammenbruch steht. Denis Lisitsyn, ein Analyst des Finanzinstituts FinIst, erklärte in einem RT-Interview:

Der Rückgang der Ölexporte des Iran inmitten der erwarteten steigenden Nachfrage nach Rohöl bringt eine optimistische Stimmung auf den Markt. […] Es gibt noch eine weitere wichtige Tatsache, die den Ölpreis steigen lässt. Der wirtschaftliche Zusammenbruch in Venezuela hat zu einem Rückgang der Produktion um 1,3 Millionen Barrel pro Tag (bpd) geführt, der weiter schrumpft. Das kann zu einem Mangel an Schweröl in den USA führen, das aus Venezuela geliefert wird und irgendwo herbekommen werden muss.