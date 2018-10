Ein Warnschuss? China wirft inmitten des Handelskrieges mit Washington weiter US-Staatsanleihen ab

China hat drei Milliarden US-Dollar an Staatsanleihen verkauft. Dies ist schon der dritte derartige Schritt Pekings in den letzten 14 Jahren und der erste mit Bezug auf US-Anleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren. Noch im Juli dieses Jahres investierte China in US-Schuldenpapiere.