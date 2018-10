Internet-Warnung: In den nächsten 48 Stunden weltweit Probleme erwartet

Internetnutzer auf der ganzen Welt könnten am Donnerstag Netzwerkausfälle erleben, da die wichtigsten Domain-Name-Server und mit der dazugehörigen Infrastruktur, die als DNS die Web-Anfragen „steuern“, für einige Zeit heruntergefahren werden.

Die Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN), die für die Registrierung und Koordinierung von Domain-Namen und IP-Adressen verantwortlich ist, wird den kryptographischen Schlüssel ändern, der zum Schutz des Domain-Name-Systems (DNS), also des Adressbuches des Internets, beiträgt.

Es ist eine wichtige Maßnahme, um ein sicheres, stabiles und belastbares DNS zu gewährleisten", so die Communications Regulatory Authority (CRA).

"Zur weiteren Klarstellung: Einige Internetnutzer könnten betroffen sein, wenn ihre Netzbetreiber oder Internet-Service-Provider (ISP) sich nicht auf diese Änderung vorbereitet haben. Diese Auswirkungen können jedoch vermieden werden, indem man die entsprechenden Erweiterungen der Systemsicherheit aktiviert", hieß es.

Der Analyst der Mobile Research Group Eldar Murtazin erklärte, dass Internetnutzer innerhalb von 48 Stunden mit einigen Schwierigkeiten konfrontiert sein können. Es kann zu Problemen beim Zugriff auf einige Ressourcen und zum langsamen Laden von Internetseiten kommen. Einige Benutzer haben möglicherweise Probleme mit dem Zugriff auf das Netzwerk, wenn sie von einem Anbieter mit veralteten Systemen versorgt werden.

Die ICANN hat bereits einige Vorversuche durchgeführt, die gezeigt haben, dass der Schlüsselaustausch an sich nur minimale Probleme verursachen würde.

Arsenij Schtscheltsin, ein Spezialist für digitale Ökonomie bei der Russischen Assoziation für Blockchain und Kryptowährung, versicherte den Menschen, dass es nichts zu befürchten gibt, da die wichtigste Software bereits erfolgreich aktualisiert wurde.

Das Verfahren zum Ändern von kryptographischen Schlüsseln ist aufgrund zunehmender Bedrohungen für die Internetinfrastruktur notwendig geworden.