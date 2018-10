EZB-Studie: Peking eindeutiger Gewinner des Handelskriegs mit USA

Eine Studie der Europäischen Zentralbank hat die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen des zunehmenden Protektionismus in der Welt untersucht. Dabei wurden unter anderem ein zehnprozentiger US-Zoll auf alle Importe und eine gleichwertige Vergeltung aus anderen Ländern simuliert.

Die Schätzungsergebnisse deuten darauf hin, dass sich die Nettoexportposition der Vereinigten Staaten erheblich verschlechtern würde. […] In diesem Modell investieren US-Unternehmen auch weniger und stellen weniger Arbeitskräfte ein, was den negativen Effekt verstärkt", heißt es in dem EZB-Bericht.