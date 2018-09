Aus Angst vor US-Sanktionen: Volvo stoppt Lastwagen-Montage im Iran

Der Sprecher des Lkw-Herstellers Volvo, Fredrik Ivarsson, verkündete gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass sein Konzern die Montage im Iran einstelle, weil das Unternehmen für die gelieferten Teile nicht mehr bezahlt werden könne und sich daher entschieden habe, nicht mehr im Iran zu operieren. Ivarsson sagte:

Mit all diesen Sanktionen und allem, was die Vereinigten Staaten einführen, [...] funktioniert das Bankensystem im Iran nicht. Wir können nicht bezahlt werden. [...] Also haben wir im Moment kein Geschäft [im Iran].