BRICS-Bank finanziert neue Projekte in Russland und Indien

© Bazuki Muhammad / Reuters

Der Vorstand der BRICS New Development Bank (NDB) hat drei Infrastruktur- und Nachhaltigkeitsprojekte in Indien und Russland genehmigt. Die Projekte sollen mit Darlehen in Höhe von insgesamt 825 Millionen US-Dollar finanziert werden.