"Was ihr könnt, können wir auch" – Erste LNG-Fracht aus dem russischen Jamal in Brasilien angekommen

Quelle: Reuters

Der russische Gasproduzent Nowatek hat am Montag die erste Lieferung verflüssigten Erdgases (LNG) aus dem Jamal-Projekt in der Arktis nach Brasilien verkündet. Die Führung des Unternehmens will laut eigenen Angaben, jeden Teil der Welt mit LNG zu beliefern.