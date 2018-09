Japan testet Gütertransport durch Russland mit der Transsibirischen Eisenbahn

Japan hat eine Testlieferung japanischer Waren nach Zentralrussland gestartet. Die Route startet in Yokohama und verläuft über eine kurze Seeverbindung sowie im Anschluss entlang der längsten Eisenbahnlinie der Welt – der Transsibirischen Eisenbahn.

Russland und Japan haben einen Testlauf einer neuen Lieferroute japanischer Waren nach Zentralrussland gestartet. Dabei soll geprüft werden, ob der Gütertransport über die Transsibirische Eisenbahn eine besser geeignete Alternativroute zu dem seit Jahrzehnten etablierten Lieferweg über Europa darstellt.

Dies ist ein bedeutendes Ereignis für Russland und Japan. Das Projekt verbindet unsere beiden Länder buchstäblich miteinander",

sagte der stellvertretende Minister für wirtschaftliche Entwicklung Russlands, Sergej Gorkow, gegenüber der Nachrichtenagentur TASS.

Er zeigte sich zuversichtlich, dass das Projekt "ein Symbol der russisch-japanischen Freundschaft und eine Brücke zwischen unseren Ländern" werden wird.

Japans stellvertretender Minister für Staatseigentum, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus, Toshihi Matsumoto, stellte fest, dass die Transsibirische Eisenbahn sowohl für Russland als auch für Japan ein großes Entwicklungspotenzial hat:

Wir glauben, dass japanische Unternehmen daran interessiert sind, diesen Weg zu gehen, und ich hoffe, dass wir bei der Umsetzung dieses Pilotprojekts ein tieferes Verständnis zwischen den (...) beiden Ländern erreichen werden.

Der Transport erfolgt in Containern mit Temperatur-, Feuchte- und Vibrationssensoren.

Nach Angaben der Russischen Eisenbahn wurde in diesem Monat der erste 40-Fuß-Container vom japanischen Hafen Kobe zum intermodalen Containerhafen Wostotschny in der russischen Region Primorje verschifft.

Der Container soll weiter per Zug in die russische Region Kaluga transportiert und nach der Zollabfertigung schließlich mit einem LKW in die Region Moskau geliefert werden. Der ungefähre Liefertermin ist der 1. September 2018, was einer Transportdauer von nur 14 Tagen entspricht.

Als Starttermin der nächsten Testlieferung von Japan nach Russland entlang der Transsibirischen Eisenbahn ist laut der Unternehmensleitung der 31. August 2018 geplant.

Der derzeitige Güterverkehr zwischen Japan und Russland nutzt hauptsächlich See- und Luftwege. Es dauert bisher zwischen 53 und 62 Tage, um Fracht von Japan nach Moskau zu verschiffen, indem die Waren unter anderem den Indischen Ozean durchqueren. Die neue Frachtroute über die Transsibirische Eisenbahn soll die Transportzeit zwischen den beiden Ländern deutlich verkürzen und damit auch die Kosten um bis zu 40 Prozent senken.

Die Transsibirische Eisenbahn verbindet Moskau mit dem russischen Fernen Osten mit einer Reisezeit von sieben Tagen. Sie ist 9.289 Kilometer lang und erstreckt sich über acht Zeitzonen.