US-Handelskrieg mit China: Silicon Valley könnte zum nächsten Schlachtfeld werden

Quelle: www.globallookpress.com Intel-Hauptsitz, Silicon Valley, Kalifornien (Symbolbild)

Der Bereich der Hightech-Start-ups könnte von Präsident Trumps Handelskrieg mit China betroffen sein. Chinesisch unterstützte Investitionen fließen in sensible Sektoren des Silicon Valley, in denen die Besten der US-Technologiebranche angesiedelt sind.