Große Depression 2.0? - Schlechtester Start des zweiten Quartals für US-Aktien seit 1929

Der S&P 500-Index ist nach der ersten Handelssitzung im zweiten Quartal um 2,2 Prozent gefallen. Einen schlechteren Start gab es in der Geschichte nur vor 89 Jahren, als er um 2,5 Prozent eingebrochen war. Damals war es ein Ausverkauf, der die Große Depression auslöste – die schlimmste Wirtschaftskrise in der Geschichte der USA.

Der Dow Jones Industrial Average brach um 1,9 Prozent ein, während der technisch anspruchsvolle Nasdaq-Composite-Index um 2,74 Prozent fiel. Amazon, Nummer eins der größten im Nasdaq notierten Unternehmen, verzeichnete nach den jüngsten Angriffen des US-Präsidenten Donald Trump auf das Unternehmen einen Verlust von mehr als fünf Prozent seines Wertes.

Es ist komplizierter als nur ein technischer Ausverkauf. Was allem schadet, ist, dass der S&P unter seinen 200-Tage-Durchschnitt fiel", sagte Brian Battle, Direktor für Handel bei Performance Trust Capital Partners in Chicago. "Das zieht Schwungverkäufer an und es ist ihnen egal, was die Grundlagen sind."