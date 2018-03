Hedgefonds-Manager Thompson: Tesla nur Monate vom totalen Zusammenbruch entfernt

sagte der Leiter von Vilas Capital Management gegenüber Market Watch.

Thompson verwaltet 25 Millionen US-Dollar und sein Tesla-Short ist die größte Position des Fonds. Er hatte bereits jahrelang gegen den Elektroauto-Hersteller gewettet.

Im April des Vorjahres erreichte die Tesla-Aktie ein Rekordhoch von rund 300 US-Dollar und stieg weiter auf 389,61 US-Dollar. Dennoch gelang es Thompsons Fonds, über das Jahr einen Zuwachs von 65 Prozent zu erzielen.

Seitdem ist Tesla stark gefallen und Thompson ist zuversichtlich, dass sich seine Wette auszahlen wird. Tesla-Anteile sind allein am Mittwoch wieder um mehr als acht Prozent auf 279,18 US-Dollar gefallen.

Der Hedgefonds-Manager erklärte, dass, wenn seine Prognose wahr wird, sein Fonds einen Anstieg um weitere 50 Prozent erleben könnte. Er merkte an, dass er dort auch 500.000 US-Dollar seines eigenen Geldes investiert habe.

schrieb Thompson in einer E-Mail an seine Kunden.

Er erklärte, dass eine weitere Finanzierung für das Unternehmen angesichts der Probleme bei der Lieferung des "Modells 3", der sinkenden Nachfrage nach den Modellen S und X, der extremen Bewertung und einer wahrscheinlichen Herabstufung des Kreditratings durch Moody's von B- auf CCC schwer zu erreichen sein wird.

Ein Realitätscheck: Tesla ist doppelt so viel wert wie Ford [Schätzung des Unternehmenswertes beider Unternehmen], aber Ford hat letztes Jahr sechs Millionen Autos mit einem Gewinn von 7,6 Milliarden US-Dollar gebaut, während Tesla 100.000 Autos anfertigte und dabei einen Verlust von zwei Milliarden US-Dollar machte", unterstrich Thompson.

Außerdem hat Ford zwölf Milliarden US-Dollar in bar für einen 'Regentag', während Tesla in den nächsten drei Monaten wahrscheinlich das gesamte Geld ausgehen wird. Ich habe in meiner Karriere noch nie etwas so Absurdes gesehen.