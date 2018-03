"Buono viaggio": Russisches Hochgeschwindigkeitsbahnprojekt zieht weiteren EU-Investor an

Italien hat sich der Liste der Länder angeschlossen, die sich an dem ehrgeizigen Projekt der Hochgeschwindigkeitsbahn Moskau-Kazan beteiligen wollen.

Laut der Nachrichtenagentur TASS hat die Regierung der Russischen Republik Tatarstan am Donnerstag eine Absichtserklärung mit einer Reihe von italienischen Unternehmen unterzeichnet. Sie wollen in den Bau der Hochgeschwindigkeitsbahn Moskau-Kasan investieren. Statistiken zeigen, dass der Handelsumsatz zwischen Tatarstan und Italien im Jahr 2017 um 23,4 Prozent auf 323,3 Millionen US-Dollar gestiegen ist.

„Die Unternehmen äußerten großes Interesse an Industrieunternehmungen und Investitionsprojekten in der Öl- und Gasindustrie sowie der chemischen Industrie und der Verkehrsinfrastruktur“, sagte der Direktor für Geschäftsentwicklung der italienischen Firma Codest International.

Er fügte hinzu, dass die erste Hochgeschwindigkeitsbahn Russlands zu mehreren diskutierten Projekten gehört.

Die Hochgeschwindigkeitsbahn Moskau-Kazan ist ein Gemeinschaftsprojekt von Russland und China. Die 770 Kilometer lange Strecke zwischen Moskau und der Hauptstadt Tatarstans wird sich durch sieben Regionen Russlands erstrecken. Die Strecke wird 15 Haltestellen haben, darunter Wladimir, Nischni Nowgorod und Tscheboksary. Die Fahrt von Moskau nach Kasan dauert derzeit zwölf Stunden, wird aber auf nur noch 3,5 Stunden verkürzt.

Die neue Verbindung ist Teil eines Netzes von Hochgeschwindigkeitsstrecken für die Fußballweltmeisterschaft, die Russland in diesem Jahr ausrichten wird.

China, das sechs Milliarden US-Dollar zur Verfügung stellen wird, betrachtet das Projekt nicht nur als eine Investition, sondern auch als eine Möglichkeit, den Handel mit Russland und Europa zu fördern.

Die chinesisch-russische Gemeinschaftsinvestition in die Eisenbahnroute beläuft sich auf rund 15 Milliarden US-Dollar. In Zukunft könnte die Strecke Moskau-Kazan Teil einer 100-Milliarden-US-Dollar-Hochgeschwindigkeitsbahn zwischen Moskau und Peking werden. Die Eisenbahn kann auch an das Projekt Neue Seidenstraße in Peking angeschlossen werden, das China mit den Märkten in Europa und im Nahen Osten verbinden wird.

Zuvor hatte sich ein Konsortium deutscher Großunternehmen bereit erklärt, 3,3 Milliarden US-Dollar für den Bau der Bahn bereitzustellen. Das Konsortium sagte, dass es bereit ist, auch Züge für die Strecke herzustellen. Siemens will für die neue Strecke eine weiterentwickelte Version seines Hochgeschwindigkeitszuges Sapsan zur Verfügung stellen.

