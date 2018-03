Abkommen soll noch 2018 stehen: BMW will künftig in Russland produzieren

Quelle: Reuters

Der deutsche Autogigant BMW will in diesem Jahr die Verhandlungen über den Bau eines Werks im russischen Kaliningrad abschließen. Das Unternehmen befindet sich derzeit in Verhandlungen mit russischen Partnern sowie regionalen und föderalen Behörden.