Oh, là, là: Handel zwischen Russland und Frankreich nimmt trotz Sanktionen zu

Der Handelsumsatz sei bis zum letzten Jahr deutlich zurückgegangen. Doch dann änderte sich die Situation zum Besseren. Laut den Daten zu Beginn dieses Jahres stiegen die Güterumsätze um 16 Prozent und beliefen sich auf insgesamt 15,5 Milliarden US-Dollar, fügte Meschkow hinzu.

Der Botschafter stellte fest, dass dieses Umsatzvolumen geringer ist als es sein sollte:

Meschkow fügte hinzu, dass die französischen Direktinvestitionen in die russische Wirtschaft ebenfalls wachsen und fast die Marke von 14 Milliarden US-Dollar erreichen, während die russischen Direktinvestitionen in Frankreich 3,2 Milliarden US-Dollar betragen.

Mehr als 500 Unternehmen mit Beteiligung französischen Kapitals sowie etwa 40 russische Unternehmen in Frankreich tragen dazu in verschiedenen Wirtschaftszweigen bei. Keines von ihnen hat während der Krise seine Bemühungen in dieser Richtung eingestellt, obwohl man gezwungen war, vielversprechende Projekte einzufrieren", so der russische Diplomat.