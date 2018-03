Dank internationaler Sanktionen: Verdoppelung der russischen Lebensmittelexporte bis 2025 erwartet

Russland kann seine Position auf dem globalen Nahrungsmittelmarkt weiter ausbauen, da der Agrarsektor des Landes boomt. Dies ist vor allem auf die Politik der Regierung in Reaktion auf die Sanktionen zurückzuführen, so das Landwirtschaftsministerium.

Die Politik der Importsubstitution hat sich in einer Reihe von Sektoren bewährt. Wenn wir über landwirtschaftliche Produkte sprechen, können wir sagen, dass wir autark sind. Wir gehen davon aus, dass sich das Exportpotenzial bis 2025 verdoppeln wird", sagte Jewgeni Akhlaschew, Direktor der Abteilung für die Nahrungsmittel- und Verarbeitungsindustrie im Ministerium.

Seine Abteilung geht davon aus, dass die russischen Exporte 40 Milliarden US-Dollar erreichen werden.

Erheblicher Importrückgang bei Fleisch, Zucker und Käse

Er wies darauf hin, dass Russland in den letzten drei Jahren die Importe drastisch reduziert hat, so jene von Zucker um 73 Prozent, von Fleisch um 36 Prozent und von Käseprodukten um 29 Prozent. Demgegenüber hat die Inlandsproduktion in diesen Sektoren erheblich zugenommen.

Statistiken zeigen zudem, dass das Exportpotenzial Russlands im Agrarsektor in den letzten zehn Jahren um das 15-fache gestiegen ist. In den letzten zwei Jahren haben sich die Zuckerexporte um das 17-fache erhöht. Die Pflanzenölexporte sind um 40 Prozent gestiegen.

Rekorderwartungen für russische Weizenproduktion

Die Nahrungsmittelexporte, die von Weizen und Fisch dominiert werden, stiegen laut dem Russian Export Center im vergangenen Jahr sogar auf ein Rekordniveau von 19 Milliarden US-Dollar.

In seiner Rede vor der russischen Bundesversammlung sagte Präsident Wladimir Putin Anfang des Monats, dass die Exporte von Lebensmitteln auf den internationalen Märkten die Importe innerhalb der nächsten vier Jahre übersteigen dürften. Der Präsident drängte auf eine weitere Ausweitung der Fleischausfuhren und auf einen höheren Grad an Selbstversorgung mit Rindfleisch, Milchprodukten und Gemüse.

Russland erfreut sich derzeit auch einer Rekordgetreideproduktion, die mittlerweile auch die historischen Rekordernten des letzten Jahres und der UdSSR von 1978 übertroffen hat. Das Land erzielte in der laufenden Anbausaison einen Ertrag von rund 135,39 Millionen Tonnen Getreide, davon 85,9 Millionen Tonnen Weizen. Prognosen zufolge sollen die Exporte in dieser Saison einen weiteren Rekord brechen.