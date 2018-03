Vorsitzende beider Wirtschaftsausschüsse im Bundestag: Klares Ja zu Nord Stream 2 (Video)

Vertreten diametral entgegengtesetzte Positionen zu Nord Stream 2: Peter Ramsauer (rechts) und Norbert Röttgen. Auf dem Bild: Im Deutschen Bundestag am 16. September 2010, damals als Minister für Transport (Ramsauer) und Umwelt (Röttgen).

Das Energieprojekt Nord Stream 2 gilt als umstritten – bei einigen Nachbarländern, Umweltschützern und politischen Lobbyisten. Die Vorsitzenden beider Wirtschaftsausschüsse im Bundestag votieren jedoch mit klarem Ja zur Gaspipeline für russisches Erdgas.

RT Deutsch befragte die Vorsitzenden des Bundestagsausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Peter Ramsauer (CSU) und des Ausschusses für Wirtschaft und Energie Klaus Ernst (DIE LINKE) zu ihrer Position in der Debatte um Nord Stream 2. Die Interviews fanden am Rande der Veranstaltung der Linksfraktion "Deutschland, Russland und die Zukunft" im Russischen Haus in Berlin statt.