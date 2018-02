Studie: Schweiz und USA sind die korruptesten Länder der Welt

Die Schweiz ist Großvater der Steuerparadiese der Welt, einer der größten Offshore-Finanzzentren der Welt und einer der größten Geheimhaltungshoheitsgebiete oder Steuerparadiese der Welt", so der Bericht "Financial Secrecy Index - 2018 Results".

Das Dokument erklärt, dass "die Schweizer mit den reichen Ländern Informationen austauschen werden, wenn sie müssen, aber weiterhin den Bürgern ärmerer Länder die Möglichkeit bieten, sich ihrer Steuerpflicht zu entziehen".

Diese Faktoren, zusammen mit der fortwährenden aggressiven Verfolgung von Whistleblowern aus dem Finanzsektor (die zuweilen auf scheinbar nicht legale Methoden zurückgreifen), erinnern uns immer wieder daran, warum die Schweiz heute die wichtigste Geheimhaltungsgerichtsbarkeit der Welt ist", so der Bericht.

Der Index ordnet die Länder nach der Hilfe, die die jeweiligen Rechtssysteme Geldwäschern und allen Menschen, die durch Korruption erlangten Reichtum schützen wollen, zuteil werden lassen. Je höher der Diskretions-Koeffizient, desto korrupter ist demnach die entsprechende Regierung.

Um den Index zu erstellen, wird ein Geheimhaltungswert mit einer Zahl kombiniert, die die Größe der Offshore-Finanzdienstleistungsbranche in jedem Land repräsentiert.

Dem Bericht zufolge erreichte der Diskretions-Koeffizient der Vereinigten Staaten 60, wodurch korrupter Reichtum angezogen wird. Noch im Jahr 2013 belegten die USA den sechsten Platz des Ratings, im Jahr 2015 landeten sie schon auf dem dritten Platz.

Der anhaltende Anstieg der USA in dem Rating für 2018 geht auf eine signifikante Veränderung des US-Anteils am Weltmarkt für Offshore-Finanzdienstleistungen zurück. Zwischen 2015 und 2018 haben die USA ihren Marktanteil bei Offshore-Finanzdienstleistungen um 14 Prozent gesteigert", so der Bericht.