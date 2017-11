RT-Exklusiv: Russisch-chinesischer Handel in nationalen Währungen symbolisiert Abkehr vom US-Dollar

"Derzeit arbeiten die Finanzregulierer der beiden Länder daran, das bilaterale Währungsswap-Abkommen für weitere drei Jahre zu verlängern", sagte Prihodko.

Der russische Beamte wies darauf hin, dass die Zahl der Abrechnungen in den nationalen Währungen zunehme. "Im Jahr 2016 betrug der Anteil der nationalen Währungen an den Zahlungen für Ausfuhren russischer Waren und Dienstleistungen 13 Prozent und 16 Prozent bei den Einfuhren. Im ersten Quartal von 2017 sind diese Zahlen auf 16 Prozent und 18 Prozent gestiegen", unterstricht der russische Minister.

China hat wiederum ein Zahlungssystem unter dem Namen CIPS für grenzüberschreitende Zahlungen mit der chinesischen Währung Yuan entwickelt. Dadurch soll der Umlauf der nationalen Währung im internationalen Zahlungsverkehr ausgebaut werden, bemerkte Prihodko. Er fügte hinzu, dass einige russische Banken bereits dem CIPS-System beigetreten sind.

Im Gespräch mit RT Deutsch sagte der in Moskau ansässige Finanzexperte Mehdi Mehdijew über die Tragweite der Verlängerung des Währungsvertrags, dass dieser die Tendenz zur sukzessiven und allgemeinen Abkehr vom US-Dollar im Handel unterstreiche. Er sagte:

Das ist eine Tatsache und darauf deutet nicht nur auf das Transaktionsvolumen in Nationalwährungen hin. Russland und China arbeiten bereits über mehrere multilaterale Verträge im Rahmen der BRICS zusammen. Der Handel mit nationalen Währungen ist nur ein Aspekt des allgemeinen Trends, der sich in den letzten zehn Jahren in der Welt herausgebildet hat.