Auf Kosten Athens: EU-Zentralbank verdiente rund acht Milliarden Euro an Griechenland-Krise

Quelle: Reuters Während sich Athen streng an einen von Brüssel aufgesetzten Sparkurs halten muss, verdiente die Europäische Zentralbank fast acht Milliarden Euro.

Die Europäische Zentralbank hat laut einem Bericht der Financial Times vom griechischen Schuldenstand in den vergangenen Jahren finanziell stark profitiert. Die EZB habe unter anderem 7,8 Milliarden Euro an Zinszahlungen für griechische Staatsanleihen erlangt.