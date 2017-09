Ratingagentur Fitch hebt Russlands Kredit-Rating an - andere halten sich noch bedeckt

In einer Erklärung vom Freitag teilte Fitch mit, dass Russlands Issuer Default Rating (IDR) erhöht wurde. Dies sagt aus, dass die Ratingagentur von einer Verbesserung der Wirtschaftssituation des Landes und einer damit einhergehenden Verbesserung der Kreditwürdigkeit ausgeht.

Mehr lesen: Russischer Wirtschaftsminister Oreschkin: Russland löst sich aus seiner Dollar-Abhängigkeit

Die Ratingagentur erklärt dazu in einer Pressemitteilung:

Russland macht weiterhin Fortschritte bei der Stärkung seiner politischen Rahmenbedingungen, was durch einen flexibleren Wechselkurs, ein starkes Bekenntnis zu Inflationszielen und eine umsichtige Haushaltsstrategie gestützt wird, die sich im kürzlich verabschiedeten Budgetbeschluss widerspiegelt. Dieser Politik-Mix wird zu einer Verbesserung der makroökonomischen Stabilität führen und zusammen mit einer soliden Außen- und Haushaltsbilanz die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft gegenüber wirtschaftlichen Schocks erhöhen.

Russlands Inflationsrate sank von 7,1 Prozent im Jahr 2016 auf 4,1 Prozent im Jahr 2017 und wird voraussichtlich auf durchschnittlich 4,5 Prozent im Jahr 2018/19 ansteigen, was Fitch als eine "beispiellose niedrige Inflationsrate für Russland" bezeichnet. Die Erdöleinnahmen machen rund 36 Prozent des diesjährigen Budgets aus, was weit unter dem Niveau von 50 Prozent der Jahre 2011 bis 2014 liegt.

Die Anhebung des souveränen Kreditratings Russlands durch die Agentur Fitch wirft Fragen nach der Fairness früherer Herabstufungen auf. Die "Großen Drei" sind von den russischen Behörden wiederholt beschuldigt worden, die Wirtschaft des Landes absichtlich unterschätzt zu haben.

Lesen Sie außerdem: UN-Sonderberichterstatter: Anti-Russland-Sanktionen kosten Europa 100 Milliarden US-Dollar

RT sprach mit dem Investitionsguru und Finanzkommentator Jim Rogers, der sagte, dass die US-amerikanischen Rating-Agenturen inkompetent seien und in den vergangenen Jahrzehnten "viele Fehler gemacht haben".

Sie lagen so oft in der Vergangenheit falsch. Sie sind völlig inkompetent, sie wissen nicht, was sie tun", erläuterte Rogers.