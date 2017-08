Russland: Investitionen von 100 Milliarden US-Dollar wandern in energiereiche Arktisregion

Quelle: Sputnik Arbeiter der Flüssiggasanlage Jamal-LNG.

Laut dem Gouverneur der Region Jamal werden in der russischen Arktis in den nächsten acht Jahren ungefähr 100 Milliarden US-Dollar an Investitionen bereit stehen. In Jamal befinden sich riesige Reserven an Erdöl und Erdgas.