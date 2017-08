Östliches Wirtschaftsforum soll über 20 Milliarden US-Dollar an ausländischen Investitionen anlocken

© Eastern Economic Forum / Facebook

Das dritte Östliche Wirtschaftsforum (EEF2017) startet am 6. September in der Stadt Wladiwostok. Das Ziel der Veranstaltung ist es, Unternehmen und Milliarden an internationalen Investitionen in den Fernen Osten Russlands zu locken.