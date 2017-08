Öffentlicher Druck wirkt: Bundesbank holt Goldreserven nach Deutschland zurück

Quelle: Reuters

Die deutsche Zentralbank hat insgesamt 674 Tonnen an Goldreserven, die seit dem Kalten Krieg in Paris und New York gelagert hatten, zurück nach Deutschland gebracht. Damit ist nun über die Hälfte des deutschen Goldes wieder im Land.