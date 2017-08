Kampfansage an Moskau: USA beliefern Litauen mit Flüssiggas

Quelle: Reuters © Reuters Vor knapp drei Jahren wurde Litauens Flüssiggasterminal im Hafen von Klaipėda eröffnet. Erstmals traf am Montag eine Flüssiggaslieferung aus den USA ein.

Die USA bauen ihre Position auf dem europäischen Energiesektor weiter aus. Am Montag lieferten die Vereinigten Staaten mit Litauen erstmals Flüssiggas in eine ehemalige Sowjetrepublik. Bei dem Geschäft dürfte es sich in erster Linie um eine Kampfansage an Moskau handeln.