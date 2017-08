Autobranche vor Dieselgipfel unter Druck

Quelle: www.globallookpress.com © ZUMAPRESS.com/Jaap Arriens Symbolbild

Wie werden Diesel in Deutschland so sauber, dass es keine Fahrverbote geben muss? Das ist die Frage beim Dieselgipfel in Berlin. Den Eindruck eines Kuschelkurses möchten die Parteien unbedingt vermeiden.