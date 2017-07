Debatte um Verbrennungsmotor: Auch Großbritannien will Diesel- und Benzinfahrzeuge künftig verbieten

Quelle: Reuters Skulptur eines Londoner Taxistandes bei Coventry.

Immer mehr Länder in Europa wollen künftig auf Verbrennungsmotoren verzichten. Nun beschloss auch Großbritannien einen schrittweisen Ausstieg. In Deutschland hält sich die Begeisterung für ausstoßfreie Motortechnik allerdings bislang in Grenzen.