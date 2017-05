Weltwirtschaft erwartet Riesenasteroid im Wert von 10.000 Billiarden US-Dollar

Die Wissenschaftler der US-Weltraumbehörde NASA überholen sich selbst wieder. Durch die Nachbesserung der Route für die unbemannte Satellitenmission, die zum Riesenasteroiden Psyche geschickt wird, gelang es ihnen, die Kosten zu senken und das Ziel vier Jahre früher als geplant zu erreichen. Der Asteroid besteht aus Eisen und Nickel, deren Wert mit 10.000 Billiarden Dollar berechnet wird.

Der Asteroid Psyche, der sich zwischen den Planeten Mars und Jupiter befindet, ist im Durchmesser 250 Kilometer groß und somit einer der größten im Hauptgürtel. Radarbeobachtungen sowie geringe Mengen an gebundenem Wasser an seiner Oberfläche zeugen davon, dass er fast ganz aus Eisen und Nickel besteht. Nach aktuellen Marktpreisen ist dieses wirklich einzigartige Objekt im Sonnensystem 10.000 Billionen ($10,000,000,000,000,000,000) US-Dollar wert. Dies gilt aber nur in dem Fall, wenn es gelingt, diese Rohstoffe im Weltraum zu gewinnen, und natürlich wenn sich Käufer für das ganze Volumen finden. Zum Vergleich – die ganze Weltwirtschaft ist etwa 74 Billionen US-Dollar groß.

© sese.asu.edu Asteroid Psyche

Die NASA hat den Asteroiden Anfang des Jahres für ihre Satellitenmission ausgewählt. Ihr wissenschaftliches Ziel besteht darin, zum Verständnis der Planetenentstehung beizutragen, und seine praktische Umsetzung ist, die Geologie, elementale Zusammensetzung und Massenverteilung dieses Himmelkörpers zu charakterisieren. Ursprünglich sollte die Sonde mit solar-elektrischem Antrieb sowie einer Kamera, einem Magnetometer und einem Gammaspektrometer 2023 starten, 2030 den Asteroiden erreichen und ihn mindestens anderthalb Jahre lang erforschen. Am 24. Mai hat die NASA eine verbesserte Trajektorie präsentiert: Der Start ist für den Sommer 2022 geplant, die Ankunft für 2026, die Forschung wird 20 Monate dauern.

