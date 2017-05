Russischer Energie-Riese Gazprom beginnt mit Bau von Turkish Stream

Quelle: Reuters

Die Gazprom hat mit dem Bau der Pipeline Turkish Stream von Russlands Schwarzmeerküste in die Türkei begonnen. Das teilte Geschäftsführer Alexei Miller am Sonntag mit. In der Vorwoche gab es ein Treffen zwischen den Präsidenten Putin und Erdogan in Sotschi.