US-Schuldenberg: Republikaner und Demokraten vereinen sich gegen Donald Trump

Quelle: RT Florian Homm spricht Klartext, exklusiv für RT Deutsch.

Alle Jahre wieder: Die Schuldengrenze der USA wird erreicht und was dann? Die gesetzlich festgesetzte Grenze wird einfach angehoben. Der Kniff dafür lautet Budget-Deal. Was das ist und warum US-Präsident Donald Trump seiner Meinung nach eine herbe Schlappe in Finanzfragen eingesteckt hat, erklärt Florian Homm in seiner neusten Folge seiner Klartext-Kolumne.