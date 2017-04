Umfrage: Deutsche Investoren setzen fest auf Macrons Sieg bei Stichwahl in Frankreich

Quelle: www.globallookpress.com

Aus Sicht der Investoren im deutschsprachigen Raum hat der "unabhängige" Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron den Sieg in Frankreich praktisch in der Tasche. Nur acht Prozent der Anleger sehen eine realistische Chance, dass dessen rechtspopulistische Rivalin Marine Le Pen bei der Stichwahl am 7. Mai gewinnt. Dies ergab eine am Dienstag veröffentlichte Sonderumfrage der Investmentberatung Sentix.